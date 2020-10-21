В Москве, по данным газеты «КоммерсантЪ», задержан бывший замдиректора Росгвардии Сергей Милейко

Он проходит по делу об особо крупном мошенничестве, рассказал источник издания. По версии следствия, жена генерала незаконно получила по заниженной стоимости в доме для военных в подмосковной Балашихе нежилое помещение, где впоследствии открылась парикмахерская. Одновременно генерала проверяю=т на причастность к мошенническим действиям с контрактами на поставку форменного обмундирования в Росгвардию, которые он курировал как главный тыловик ведомства. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сказал агентству ТАСС, что Милейко был уволен из ведомства по итогам служебной проверки больше года назад.