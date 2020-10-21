Минздрав Башкирии проверил уфимскую больницу, где пациенту с ОРВИ поставили диагноз «беременность»

Министерство здравоохранения Башкирии проверило уфимскую больницу, где пациенту с ОРВИ поставили диагноз «беременность». Как пишет местное агентство «Башинформ», в ведомстве сказали, что произошла техническая ошибка. Все причастные установлены, с ними проводят разъяснительную работу. В то же время, в министерстве говорят, что сам пациент выложил фотографию своей истории болезни, которая не была проверена заведующим. Об инциденте пострадавший написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, после госпитализации с ОРВИ у него начались осложнения в виде бронхита и воспаления слизистой оболочки носа. Тогда же он и обнаружил странный диагноз в своих документах.