Российский мультфильм выдвинули на премию Европейской киноакадемии

Работа Андрея Хржановского под названием «Нос, или Заговор «не таких» будет участвовать в борьбе номинации «Лучший европейский анимационный полнометражный фильм». Ранее картина завоевала приз жюри на международном фестивале в Анси. Российская премьера мультфильма прошла на фестивале «Кинотавр» осенью.