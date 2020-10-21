Власти Санкт-Петербурга продлили осенние школьные каникулы

Они начнутся на следующей неделе и завершатся только 8 ноября, говорится в распоряжении городского комитета по образованию. Каникулы решено продлить для профилактики гриппа и коронавируса. Представители Смольного добавили, что решение было принято при поддержке Роспотребнадзора и Городского родительского комитета. В северной столице, по данным интернет-издания «Фонтанка», на дистанционный формат обучения переведены 120 классов в 69 школах.