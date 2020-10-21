Напавший на офис Банка Грузии в Зугдиди покинул здание с тремя заложниками

По неподтвержденной информации, он получил деньги, которые требовал – полмиллиона долларов. Эту сумму ему передали полицейские. Как передает грузинский телеканал «Рустави 2», сейчас захватчик направляется на полицейском автомобиле к вертолету. Всего у него в заложниках находились порядка двух десятков человек. При этом он угрожал гранатой.