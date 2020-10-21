Бизнесмен Евгений Пригожин подал иск к журналисту Максиму Шевченко

Он требует пять миллионов рублей за высказывание Шевченко на видео, которое было опубликовано в конце августа. Как говорится в иске, в словах Шевченко Пригожин увидел негативную информацию о том, что бизнесмен издевается и насмехается над борющимся за жизнь Алексеем Навальным, — пишет интернет-издание The Insider. Ранее Пригожин, которого в прессе называют поваром Путина, подал иски к самому Навальному и юристу основанного им Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь.