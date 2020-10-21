Мурманские полицейские уговорили рыбака за деньги выловить на камеру лосося и завели дело о браконьерстве

Теперь дело в отношении силовиков направили в суд, пишет интернет-издание «Медиазона». Как говорится в материалах следствия, еще позапрошлым летом сотрудники отдела уголовного розыска Александровска дали деньги ранее судимому жителю соседнего Снежногорска за то, чтобы он выловил из реки одного атлантического лосося. На видео, которые оказались в распоряжении СК, видно, как после этого один из полицейских повалил рыбака на землю, завел руки за спину и надел наручники. Обоих обвиняют в превышении полномочий, в одного из сотрудников МВД еще и в даче ложных показаний.