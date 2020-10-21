Глава Католической церкви впервые открыто выступил в поддержку однополых союзов

Папа римский Франциск считает, что сексуальные меньшинства имеют право на семью и это должно быть закреплено в гражданском законодательстве, — передает агентство Associated Press. Об этом понтифик говорит в документальном фильме американского режиссера Евгения Афиниевского «Франциск». Картину показали сегодня на Римском кинофестивале. Папа римский напомнил, что, еще будучи архиепископом Буэнос-Айреса, поддерживал идею однополых союзов, как альтернативу однополым бракам, против которых официально выступает как Католическая церковь, так и многие другие конфессии.