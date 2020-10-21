Армянский премьер Никол Пашинян призвал граждан к оружию из-за конфликта в Нагорном Карабахе

Дипломатическое решение проблемы, по его словам, сейчас найти невозможно.

Эти высказывания – вынужденный шаг из-за серьезности ситуации, но говорить о ее критичности пока нельзя, сказал «Эху Москвы» военный эксперт, заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Евсеев.По словам Владимира Евсеева, шаги к урегулированию должен предпринять Азербайджан. Эксперт полагает, что в конфликте, в основном, задействованы вооруженные силы этой страны.

Тем временем азербайджанские власти, как передает агентство РИА Новости, считают лицемерием сегодняшнее заявление премьер-министра Армении. В Баку полагают, что это свидетельствует о нежелании Еревана урегулировать ситуацию.