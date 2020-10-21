Захвативший заложников в отделении Банга Грузии в Зугдиди, по уточненной информации, весе еще не задержан

Он покинул здание и удерживает еще минимум трех человек, передает агентство «Интерфакс». Очевидцы говорят, что полиция передала захватчику ту сумму, которую он требовал. Сейчас он едет на полицейском автомобиле, предположительно к вертолету. Ранее напавший на отделение банка требовал полмиллиона долларов.

Ранее сообщалось о его задержании. Спецоперация длилась несколько часов.

Подозреваемый вышел из здания с поднятыми руками. Как передаёт грузинский «Первый канал», этот человек сам сдался полиции. До этого он восемь часов держал 19 заложников в филиале Банка Грузии в городе Зугдиди на западе страны.

Налетчик ворвался туда с автоматом и гранатой. Несколько раз заложники передавали по телефону его требования. Преступник хотел полмиллиона долларов, вертолёт, машину и возможность скрыться.

Когда, несмотря на угрозы взорвать гранату, через несколько часов его условия не выполнили, он начал вести переговоры с сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщали информационные агентства, сначала налётчик согласился постепенно отпустить несколько человек, а потом, когда солнце село, и сам принял решение сложить оружие.

В полиции эту информацию пока не комментировали. Ранее МВД только запретило СМИ вести прямую трансляцию с места событий.

Имя налётчика так и не объявили. Известно, что в отношении него завели уголовные дела по статьям о захвате заложников, о разбое и о незаконном обороте оружия.