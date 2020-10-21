Венедиктов заявил об отсутствии сомнений в том, что Навальный был отравлен боевым веществом при поддержке государства

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов выразил уверенность, что оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен боевым веществом «при поддержке государства или государственных структур».

«К этой минуте у меня нет сомнений, что Алексей Навальный был отравлен. «Новичком» или веществом, похожим на «Новичок», или веществом из группы «Новичок». Но то, что он был отравлен боевым отравляющим веществом – для меня это очевидно», — заявил А.Венедиктов в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он подчеркнул, что имеющиеся доказательства не позволяют утверждать обратное. «Возможно, потом возникнет какая-либо дополнительная информация, которая поколеблет мое мнение, но на сегодня я не вижу, как она может возникнуть. Есть прямые доказательства – 5 лабораторий нашли в анализах Навального следы, вызываемые веществом, подобным «Новичку». Второе – а где его одежда, в которой его привезли в больницу? Почему ее не отдают? Что вы скрываете? А где кадры видеотрансляции коридоров гостиницы, которые были изъяты? Это три», — пояснил А.Венедиктов.

Он отметил, что, «с одной стороны, есть данные лабораторий, с другой — непонятные действия российских властей». «Все это приводит меня к мысли, что, скорее всего, Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом как минимум при поддержке государства или государственных структур», — заключил А.Венедиктов.