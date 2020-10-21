В Магадане не смогли найти желающих занять пост мэра города

В конкурсную комиссию не подали ни одной заявки, пишет местное интернет-издание «Весьма». Теперь властям придётся объявить повторный набор и переносить сроки голосования.

Прямые выборы мэра отменили здесь 7 лет назад. Сейчас мэра избирают на 5 лет парламентарии и представители губернатора по итогам конкурсного отбора.

Пять лет назад пост занял Юрий Гришан. Как обращает внимание интернет-издание «Открытые медиа», проблемы с кандидатами на должность мэра появились на фоне конфликта Гришана с губернатором Колымы Сергеем Носовым.