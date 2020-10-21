Турция готова отправить свои войска в Нагорный Карабах

При условии, если ее об этом попросит руководство Азербайджан, сказал турецкий вице-президент Фуат Октай. В интервью телеканалу CNN Turk он сказал, что Анкара уже обозначила свою позицию. Турция не будет колебаться в вопросе об отправке подразделений. Ранее Армения обвиняла Турцию в том, что она оказывает помощь Азербайджану в вооруженном конфликте, в том числе и специалистами.
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