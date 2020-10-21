Источник Bloomberg: Умершему в Бразилии участнику испытаний вакцины от коронавируса не вводили препарата

Умершему в Бразилии участнику испытаний вакцины от коронавируса не вводили препарата, утверждает источник американского агентства Bloomberg. Производитель пока не комментирует ситуацию. В стране сейчас проходят испытания вакцины производства Оксфордского университета и шведско-британской компании AstraZeneca. Органы здравоохранения подтверждают смерть 28-летнего волонтера, газета Globo утверждает, что причиной могли стать осложнения из-за коронавируса.