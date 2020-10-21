Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала компанию «Норильский Никель»

По ее словам, за последний год Ростехнадзор выдал почти 2 тысячи предписаний за нарушения со стороны структур «Норникеля». В конце мая на одном из объектов компании в Норильске произошла крупная авария – вылилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов, что привело к экологической катастрофе в Красноярском крае. Матвиенко, как передает агентство Интерфакс, выступила за то, чтобы восстановить в регионе вертикаль власти, поскольку, по ее мнению, ни губернатор, ни краевое правительство, не имеют никакого влияния на Норильск.