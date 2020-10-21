Дагестанская прокуратура направила в суд дело журналиста газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева

Об этом рассказали в республиканском управлении Следственного комитета. Гаджиева обвиняют в сборе средств для финансирования террористической организации. Сам он вины не признает. Его коллеги по газете считают уголовное преследование политически мотивированным, а международная правозащитная организация Amnesty International и правозащитный центр «Мемориал» ранее признавали Гаджиева политическим заключенным. Журналист находится в СИЗО уже около полутора лет.