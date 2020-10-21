Глава правительства Армении Никол Пашинян призвал сограждан к оружию

Армянский народ, полагает премьер-министр, только так сможет добиться приемлемого для себя решения карабахского конфликта. Пашинян обвинил Азербайджан в том, что тот не примет ни единого варианта, кроме капитуляции Нагорного Карабаха. Дипломатического решения у карабахского конфликта, по мнению Пашиняна, сейчас нет.

Азербайджанские власти, как передает агентство РИА Новости, считают лицемерием сегодняшнее заявление премьер-министра Армении. В Баку полагают, что это свидетельствует о нежелании Еревана урегулировать ситуацию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал армянский народ к оружию из-за усугубления ситуации в Нагорном Карабахе. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» военный эксперт Владимир Евсеев. «Заявления Пашиняна отражают ту сложную ситуацию, которая случилась в Нагорном Карабахе. С обеих сторон наблюдаются большие потери, в том числе мирного населения», — сказал эксперт. Как уточнил В.Евсеев, если на севере произошла стабилизация линии фронта, то на юге продолжаются активные боевые действия. «В воздухе господствуют азербайджанские и турецкие самолеты и летательные аппараты. В тех условиях, когда Азербайджан отвергает перемирие и использует гуманитарную паузу даже не для того, чтобы обменяться телами погибших, а для того, чтобы перегруппировать войска, необходимо более активное привлечение военного потенциала Армении», — отметил эксперт. В.Евсеев также не исключил, что конфликт в Нагорном Карабахе может затянуться.