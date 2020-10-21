Разработчик вакцины от коронавируса, при испытании которой скончался бразилец, пока воздерживается от комментариев

Британско-шведский концерн AstraZeneka не определился с официальной позицией по поводу смерти пациента, — передает агентству РИА Новости. В то же время, комитет по безопасности компании предложил не приостанавливать дальнейшие тесты. Смерть добровольца подтвердили сегодня бразильские власти. Причина смерти не раскрывается из соображений этики и конфиденциальности. В то же время, местная газета Globo пишет, что, возможно, причиной смерти 28-летнего бразильца могли стать осложнения из-за коронавируса.