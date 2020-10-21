Кризис с захватом заложников в отделении Банка Грузии благополучно завершился в Зугдиди

Нападавший сдался полиции, заложники освобождены, передает грузинский Первый канал. В здание банка сегодня днем ворвался неизвестный, который потребовал 500 тысяч долларов и вертолет. По предварительной информации, в заложниках у него находились около двух десятков человек. Спустя несколько часов МВД Грузии призвало журналистов прекратить трансляцию в прямом эфире спецоперации по освобождению людей.