Футбольный клуб «Спартак» будет вынужден провести матч против «Ростова» без зрителей

Такое предписание получила столичная команда, — рассказали в ее администрации. Встреча в рамках 13-го тура Премьер-лиги запланирована на 31 октября. Ранее Тушинский суд Москвы оштрафовал «Спартак» на 300 тысяч рублей. Клуб признали виновным в нарушении законодательства о противоэпидемиологических мерах на матче с питерским «Зенитом».