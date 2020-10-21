Автомобиль, который врезался сегодня в остановку в Петербурге, возглавлял свадебный кортеж

В нем ехали жених и невеста, — рассказали газете РБК в городском управлении МЧС. В результате двое пассажиров машины получили травмы, среди людей на остановке никто не пострадал. По предварительным данным, перед этим машина столкнулась с двумя автомобилями на проезжей части, после чего перевернулась и вылетела на тротуар. Следователи устанавливают обстоятельства ДТП.
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