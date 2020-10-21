Одна из систем подачи кислорода на Международной космической станции вышла из строя

Экипаж отключил ее и сейчас проводит техническую диагностику, — рассказали в Роскосмосе. Там заверили, что ни станции, ни космонавтам ничего не угрожает. В начале недели российские космонавты уже жаловались на неполадки в работе системы «Электрон». По их данным, это было связано с тем, что в приборе закончилась вода. Ранее в модуле «Звезда» на российском сегменте МКС была обнаружена четырехсантиметровая щель, через которую происходила утечка воздуха со станции.