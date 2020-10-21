В Бразилии скончался участник испытаний вакцины от коронавируса

28-летний волонтер, как пишет местная газета Globo, умер от осложнений, вызванных инфекцией. Об этом инциденте уже знают органы здравоохранения Бразилии. В стране проходит испытание вакцина британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneka. Препарат был разработан вместе с Оксфордским университетом.