Уголовное дело о подброшенных журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову наркотиках поступило в Мосгорсуд

Обвиняемыми по нему проходят несколько полицейских, сотрудников управления внутренних дел по Западному округу Москвы. По версии следствия, фигуранты дела приобрели и подложили Голунову наркотики, чтобы возбудить против журналиста дело о наркоторговле. По словам адвоката журналиста Сергея Бадамшина, предварительные слушания назначены на 28 октября.