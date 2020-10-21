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20:04, 21 октября 2020

Уголовное дело о подброшенных журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову наркотиках поступило в Мосгорсуд

Обвиняемыми по нему проходят несколько полицейских, сотрудников управления внутренних дел по Западному округу Москвы. По версии следствия, фигуранты дела приобрели и подложили Голунову наркотики, чтобы возбудить против журналиста дело о наркоторговле. По словам адвоката журналиста Сергея Бадамшина, предварительные слушания назначены на 28 октября.



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