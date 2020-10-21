Госдума приняла сегодня в первом чтении законопроект о так называемом «налоге для богатых»

Ставка для граждан с доходами выше 5 миллионов рублей в год вырастет с 13 до 15%. Сообщается, что сегодня документ поддержали единогласно. Сам законопроект разработали по поручению президента Владимира Путина. Ранее глава государства объяснял, что полученные в результате этого 60 миллиардов рублей планируется направить на лечение детей, которые страдают тяжелыми и редкими заболеваниями. В то же время, думский комитет по бюджету и налогу предлагал не повышать ставку для доходов с продажи имущества и страховых выплат.