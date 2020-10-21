Госдума приняла сегодня в первом чтении законопроект о так называемом «налоге для богатых»

Ставка для граждан с доходами выше 5 миллионов рублей в год вырастет с 13 до 15%. Сообщается, что сегодня документ поддержали единогласно. Сам законопроект разработали по поручению президента Владимира Путина. Ранее глава государства объяснял, что полученные в результате этого 60 миллиардов рублей планируется направить на лечение детей, которые страдают тяжелыми и редкими заболеваниями. В то же время, думский комитет по бюджету и налогу предлагал не повышать ставку для доходов с продажи имущества и страховых выплат.
Самое обсуждаемое
МИД России: Утверждения о якобы «преднамеренном отравлении» Навального остаются не подкреплёнными По заявлениям немецкой стороны, цель сокрытия этих сведений – недопущение распространения информации о веществах, не включённых в Приложение по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия…
МИД РФ: Недружественные действия Нидерландов лишают смысла продолжение консультаций Полагаем, что игнорируя любые доводы и нашу готовность к диалогу, Нидерланды преследуют исключительно конъюнктурные политические интересы, беззастенчиво прикрываясь необходимостью защиты прав близких жертв авиакатастрофы…
Светлана Тихановская: Поголовной люстрации не будет. В новой Беларуси нужна ваша работа Это ваш шанс встать на сторону беларусов. Если вы не согласны исполнять преступные приказы – не делайте этого. Режим знает, что умирает – и пытается разделить свою участь со всеми вами, замарав честь вашей формы…