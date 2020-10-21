Президент Армении Армен Саркисян считает, что мир в Карабахе возможен, если Турция прекратит вмешательства

Об этом он сказал генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Саркисян напомнил, что Турция является одним из членов Североатлантического альянса. Он выступил за то, чтобы Анкара внесла свою лепту в прекращении огня. Со своей стороны, Столтенберг призвал участников конфликта сесть за стол переговоров. НАТО беспокоят продолжительные нарушения режима прекращения огня, — пояснил генсек организации.