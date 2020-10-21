Правительство Украины со следующей недели переходит на дистанционный формат работы

Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил это эпидемиологической ситуацией в стране. Министры должны своим примером продемонстрировать, что дистанционная работа является требованием времени, — пояснил он. В последние дни, по словам премьера, на Украине стремительно растет число случаев заражений коронавирусом. Суточный прирост приближается к семи тысячам. Президент Владимир Зеленский уже пообещал ввести жесткий карантин, если число инфицирования в сутки превысит 9,5 тысяч.