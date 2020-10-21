Число случаев коронавируса в Испании с начала пандемии превысило 1 миллион

Об этом несколько минут назад объявило министерство здравоохранения королевства. Таким образом, это государство стало уже шестым, где общее число инфицированных превысило такую отметку. Также в этом списке оказались США, Бразилия, Индия, Россия и Аргентина. По оценке агентства Reuters, в ближайшие дни миллионную отметку может преодолеть Франция.