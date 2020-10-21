У компаний— поставщиков медикаментов в аптеки Свердловской области, закончились лекарства, которыми лечат коронавирус

У оптовых компаний, которые поставляют медикаменты в аптеки Свердловской области, закончились лекарства, которые выписывают при коронавирусе. Об этом интернет-изданию Znak.com рассказали представители аптечного бизнеса. Причины, по их словам, две — повышенный спрос из-за пандемии и сбой в обязательной системе маркировки товаров, которую внедряет «Ростех». По сведениям издания, проблемы с поставками испытывают многие регионы России.