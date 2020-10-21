Bloomberg: Российское руководство рассматривает нынешние отношения с Западом как новую холодную войну

Российское руководство рассматривает нынешние отношения с Западом как новую холодную войну, утверждает агентство Bloomberg. По словам людей, близких к Кремлю, те, кто десятилетиями выступали за налаживание контактов с Вашингтоном, теперь оставили надежду на их восстановление. Конфронтация, как говорят собеседники агентства, рассматривается в первую очередь как идеологическая. Россия предстает здесь поборником консервативных ценностей, преимущественно либеральным Западом. Последним источником конфликта стало отравление одного из ведущих оппозиционных политиков России Алексея Навального. В Кремле, как считают источники Bloomberg, намерены отвечать новыми конфликтами на дальнейший рост напряженности.