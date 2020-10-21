Азербайджан привержен мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, заверяет посол республики в Москве Полад Бюльбюль-оглы. Глава дипмиссии сказал агентству ТАСС, что на встрече в Москве министров иностранных дел двух стран Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова обсуждали в том числе договоренности о прекращении огня в зоне нагорнокарабахского конфликта и создание условий для его устойчивого и полного урегулирования. В свою очередь премьер-министр Армении Никола Пашинян призвал граждан к оружию для решения карабахского вопроса. Сейчас эта проблема, уверен он, не имеет дипломатического решения.
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