Власти Ростова-на-Дону отрицают перебои с кислородом в госпитале, где скончались 13 пациентов с коронавирусом

Причины их смерти установят специалисты, — сказала телеканалу «Звезда» замглавы городской администрации по социальным вопросам Елена Кожухова. Кожухова добавила, что пока администрация не нашла нарушений при оказании медицинских услуг в этой больнице. Ранее ряд местных изданий написали со ссылкой на публикацию в социальных сетях о том, что почти два десятка пациентов в больнице, где лечат заразившихся коронавирусом, умерли из-за нехватки кислорода для аппаратов искусственной вентиляции легких. Проверку в больнице, по поручению министра здравоохранения, проводят специалисты Росздравнадзора.
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