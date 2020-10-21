Власти Ростова-на-Дону отрицают перебои с кислородом в госпитале, где скончались 13 пациентов с коронавирусом

Причины их смерти установят специалисты, — сказала телеканалу «Звезда» замглавы городской администрации по социальным вопросам Елена Кожухова. Кожухова добавила, что пока администрация не нашла нарушений при оказании медицинских услуг в этой больнице. Ранее ряд местных изданий написали со ссылкой на публикацию в социальных сетях о том, что почти два десятка пациентов в больнице, где лечат заразившихся коронавирусом, умерли из-за нехватки кислорода для аппаратов искусственной вентиляции легких. Проверку в больнице, по поручению министра здравоохранения, проводят специалисты Росздравнадзора.