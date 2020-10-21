Трое потерпевших по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова получили компенсации от него

Им выплатили по одному миллиону рублей каждому, — рассказал агентству ТАСС адвокат потерпевших Александр Добровинский. Завтра Мосгорсуд должен вернуться к рассмотрению апелляции на приговор Ефремову. Актера ранее приговорили к восьми годам колонии общего режима. Потерпевшими по делу были признаны родные, погибшего в ДТП Сергея Захарова, его жена, сын и брат.