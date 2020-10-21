Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан к оружию

Только так армянский народ, по его мнению, сможет добиться приемлемого для себя решения карабахского конфликта. Азербайджан, по словам Пашиняна, в данный момент не согласен ни на что, кроме капитуляции Нагорного Карабаха. Он призвал чиновников на местах организовать процесс формирования добровольческих отрядов. Дипломатического решения у карабахского конфликта, по мнению Пашиняна, сейчас нет.

В Баку в ответ на слова Пашиняна об отсутствии дипломатического решения карабахского конфликта заявили, что Азербайджан поддерживает переговоры.