Вооруженный мужчина, захвативший заложников в филиале банка Грузии в Зугдиди, выдвинул условия их освобождения

На выполнение своих требований он дал правоохранительным органам 2 часа.

Первое и самое главное, чего потребовал захватчик – это вывести спецназ с прилегающей территории. Также он требует предоставить ему 500 тысяч долларов. Об этом сообщил телекомпании «Мтавари» один из заложников. По его словам, захватчик один, он стоит рядом с ним, вооруженный до зубов, у него есть автомат, пистолет и граната, с которой он снял чеку и постоянно держит в руках. С ним связываются правоохранители и ведут переговоры, но безрезультатно. Всего в комнате, по словам собеседника телеканала, 19 человек. Он предостерег от какого-либо насильственного решения этой ситуации.

Ранее грузинские телекомпании со ссылкой на очевидцев сообщили, что в Зугдиди неизвестный мужчина, вооруженный автоматом и гранатой, захватил заложников. В их числе сотрудники и посетители банка. «Рустави 2» передавал, что в филиале находятся предположительно 30 человек, в том числе член семьи мэра города. Позже телекомпания сообщила, что захватчиков двое, что они несколько раз выстрелили и позволили пожилым людям покинуть здание. Некоторые заложники сами сумели убежать через крышу и пожарную лестницу.

«Рустави 2» также сообщает со ссылкой на губернатора, что нападавшего привез к банку другой человек, который, по всей видимости, не имел никакого отношения к нападению. С ним работают правоохранители.