Жителей Благовещенска призывают соблюдать меры против коронавируса плакатами с напоминанием о смерти

Как пишет местная газета «Амурская правда», такая социальная реклама пытается показать, насколько смертельно опасной может стать человеческая беспечность в период пандемии. Плакаты сопровождаются фотографиями могильных плит на кладбище и тарелки с поминальным блюдом. Инициатором их установки стал один из жителей Благовещенска. Ранее губернатор региона Василий Орлов говорил, что с наступлением осени заболеваемость коронавирусом выросла на треть. При этом, по данным «Амурской правды», в Благовещенске медучреждения перегружены, граждане жалуются на то, что скорую помощь приходится очень долго ждать.
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