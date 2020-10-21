Чехия с завтрашнего дня ужесточает карантинные меры

На всей территории республики будут временно закрыты большинство мелких магазинов и предприятий по оказанию услуг. Жителям разрешается покидать дома только при необходимости, — рассказал министр здравоохранения Чехии Роман Прымула. В Чехии в последнее время был зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Она стала второй европейской страной, где вводят подобные жесткие ограничения. Накануне в Ирландии запретили жителям отходить от дома дальше, чем на 5 километров, за исключением поездок на работу, к врачу или по семейным обстоятельствам.