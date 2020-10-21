Госдума поддержала законопроект о Конституционном суде

Сегодня проходило второе основное чтение документа. Одна из поправок предполагает запрет на публикацию особого мнения судей КС. Ранее такие материалы, где члены высшей судебной инстанции могли высказать мнение, отличающееся от коллективного решения, публиковались в «Вестнике Конституционного суда», а также в других СМИ. Также законопроект о Конституционном суде убирает требование о том, что председатель и его заместители должны назначаться только из числа судей. В Госдуме говорят, что таким образом ключевую инстанцию может возглавить человек, который имеет политический опыт. Пресса ранее писала, что возможным кандидатом на пост председателя инстанции может стать бывший премьер-министр Дмитрий Медведев.
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