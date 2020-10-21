Пашинян: Карабахский вопрос на данный момент не имеет дипломатического решения

Карабахский вопрос на данный момент не имеет дипломатического решения, — считает премьер-министр Армении Никол Пашинян. Все подобные предложения, по его словам, должны считаться завершившимися. Армения, — подчеркнул Пашинян, всегда выражала готовность решить проблему на основе взаимного компромисса. Однако, на практике, как считает премьер-министр, выяснилось, что та позиция, которая приемлема Еревану, больше не приемлема Баку. В этой связи Пашинян призвал армянский народ к оружию. Только так, по его мнению, можно добиться решения карабахского конфликта. Обстановка в регионе обострилась почти месяц. Армения и Азербайджан уже несколько раз объявляли о договоренности прекратить огонь, однако, из Нагорного Карабаха приходят новые сообщения о боевых действиях.