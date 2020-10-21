Нападение на отделение банка в грузинском Зугдиди, по уточненной информации, совершил один человек

Об этом местной телекомпании «Мтавари» рассказал заложник. По его словам, злоумышленник держит в руке гранату без чеки и требует полмиллиона долларов. Силовики ведут переговоры с захватчиком, но пока они не увенчались успехом. По данным телеканала «Рустави-2», в филиале могут находиться до тридцати человек. Некоторые заложники ранее сумели сбежать через крышу. Также злоумышленник позволил пожилым людям покинуть здание.