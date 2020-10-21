Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по Третьему участку новой московской магистрали – проспекту генерала Дорохова. Это улучшит дорожную ситуацию, — уверен Собянин. Собянин добавил, что, несмотря на пандемию, в Москве продолжается активное дорожное строительство.