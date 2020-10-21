Клинические испытания зарегистрированной вакцины «ЭпиВакКорона» планируется провести на детях от 14 лет

Клинические испытания зарегистрированной вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» планируется провести на детях от 14 лет, — сообщил генеральный директор новосибирского центра «Вектор» Ринат Максютов. По словам Максютова, вакцина поступит в гражданский оборот в ноябре. Тогда же начнутся пост-регистрационные испытания.