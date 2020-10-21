Путин: Для минимизации экономических последствий важно, чтобы государство, бизнес и общество работали как единое целое

Для минимизации экономических последствий важно, чтобы государство, бизнес и общество работали как единое целое. Об этом сказал сегодня президент России Владимир Путин. Путин также заметил, что ситуация с коронавирусом наносит серьезный урон экономике не только нашего государства, но и всем странам мира.