Роскомнадзор не увидел нарушений в демонстрации снимков обнаженной дочери осуждённого историка Юрия Дмитриева

Ранее они стали поводом для возбуждения уголовного дела против него.

Специалисты Роскомнадзора проанализировали выпуск одной из передач на федеральном телевидении, в которой показали фото обнажённой девочки и пришли к выводу, что произошедшее не нарушает её прав. Об этом детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев написал на своей странице в «Одноклассниках». По его словам, в отчете экспертов сказано, что «снимки были подвергнуты специальной обработке» и двойная компьютерная ретушь исключала возможность идентификации как самого ребёнка, так и тех фрагментов фото, которые подпадают под определение порнографических материалов.

При этом, детский омбудсмен с Роскомнадзором не согласился. Он подчеркнул, что авторы телепередачи использовали эти снимки для привлечения внимания к делу Юрия Дмитриева и назвал произошедшее недопустимым. Сараев заключил, что демонстрация таких фото могла нанести вред психическому здоровью ребёнка.

Снимки обнажённой девочки появились в телеэфире в конце сентября за несколько дней до рассмотрения жалобы на приговор карельскому историку. Тогда апелляционная инстанция увеличила ему срок с трёх с половиной лет колонии до тринадцати.

Юрия Дмитриева осудили за «насильственные действия сексуального характера». Сам он вины не признаёт и утверждает, что снимки были нужны, чтобы отслеживать состояние здоровья дочери.