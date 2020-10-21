Автомобили с камерами фиксации нарушений ПДД начали штрафовать водителей за проезд по обочине на МКАД

В Москве автомобили с камерами фиксации нарушений правил дорожного движения начали штрафовать водителей за проезд по обочине на МКАД, — сообщает столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале. В ведомстве отметили, что парконы позволят бороться с нарушителями на тех участках, где установка стационарных камер невозможна технически. Штраф за такое нарушение – полторы тысячи рублей.