Главный инфекционист министерства здравоохранения назвал неэффективным ношение перчаток в условиях пандемии

Главный инфекционист министерства здравоохранения Владимир Чуланов назвал неэффективным ношение перчаток в условиях пандемии коронавируса. Чуланов отметил, что многие неправильно пользуются перчатками, поэтому лучше использовать антисептики. При этом, по его словам, маски должны носить все без исключения, так как основной путь передачи вируса – воздушно-капельный.