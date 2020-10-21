Министр здравоохранения Мурашко распорядился проверить информацию о смерти пациентов в больнице в Ростове-на-Дону

Министр здравоохранения Михаил Мурашко распорядился проверить информацию о смерти пациентов в больнице в Ростове-на-Дону из-за нехватки баллонов с кислородом. Ранее об этом сообщали местные СМИ, отмечая, что речь идет о переоборудованном под COVID госпитале.

Росздравнадзор проверит причину смерти тринадцати человек с коронавирусом в городской больнице Ростова-на-Дону. Ранее местное интернет-издание «161.ру» сообщало, что эти люди были подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, но скончались из-за нехватки кислорода. Источники сайта в больнице номер 20 рассказывали, что подобное происходит уже не в первый раз. По их словам, врачам приходится снижать концентрацию кислорода в смеси и перераспределять её таким образом, чтобы пытаться помочь самым тяжёлым больным.

Также источник в системе здравоохранения рассказывал изданию, что 12 октября баллонов с кислородом в этой больнице не было совсем в течение двух часов, и произошло это из-за перебоев в поставках. Врач из «красной зоны» отметил в интервью «161.ру», что из-за того инцидента скончались несколько человек, которых еще можно было спасти.

Как сообщает агентство ТАСС, в региональном штабе по мониторингу коронавируса объявили, что умершим было от 48-ми до 85-ти лет, и что все пациенты имели хронические заболевания.

По официальным данным, Ростовская область занимает шестое место среди регионов по количеству выявленных случаев коронавируса. Всего с начала пандемии там скончались 690 человек с COVID.

Кстати, оперативный штаб сегодня сообщил, что за минувшие сутки в России скончались 317 пациентов с коронавирусом. Это максимальный показатель.