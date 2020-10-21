Отпевание почетного председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи Смирнова состоится в храме Христа Спасителя

Отпевание почетного председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи Димитрия Смирнова, по данным источника ТАСС, состоится в храме Христа Спасителя в пятницу. Протоиерей скончался на 70-м году жизни. В РПЦ подчеркивают, что причиной смерти стало хроническое заболевание, а не коронавирус.

Известно, что весной Димитрий Смирнов перенес инфекцию, а летом попал в кардиореанимацию НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии.

Димитрий Смирнов был известен своей консервативной позицией и резкими высказываниями.

Димитрий Смирнов был автором двух книг о фарисействе. Пост главы патриаршей комиссии по делам семьи он покинул в августе этого года.