В России, по официальным данным, за сутки от коронавируса скончались 317 человек – это максимальный показатель за все время пандемии. Новых случаев выявили 15.700 – это меньше, чем накануне. В Москве за сутки коронавирус подтвердили почти у 4.400 человек.

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов назвал ношение перчаток избыточной и неэффективной мерой профилактики коронавируса. Сегодня в интервью «Интерфаксу» он сказал, что лучше использовать антисептики. Специалист отметил, что основной путь передачи вируса, 90%, воздушно-капельный и только 10% контактный.

Ранее глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев обратился к главному санитарному врачу России Анне Поповой с просьбой объяснить, нужны ли перчатки в общественных местах тем, кто не работает в сфере питания и услуг.

Глава Департамента торговли Москвы Алексей Немерюк пояснил, что посетителей развлекательных заведений столицы не будут обязывать уйти на изоляцию при подтверждении коронавируса у одного из гостей. По его словам, сообщения о формировании соответствующей базы данных москвичей не соответствуют действительности. Напомним, — с начала этой недели посетители ночных заведений столицы должны регистрироваться по QR-кодам.