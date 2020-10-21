ЕСПЧ присудил 140 тысяч евро компенсаций жителям РФ, задержанных на акции за честные выборы 5-ого сентября 2011 года

ЕСПЧ присудил 140 тысяч евро компенсаций жителям России, которых задержали на акции за честные выборы 5-ого сентября 2011-ого года. В общей сложности деньги должны будут получить десятки людей.

Страсбургский суд постановил, что российские власти нарушили несколько статей Конвенции о защите прав человека, например, о праве на свободу и на справедливое судебное разбирательство. Об этом написал политик Алексей Навальный, который в качестве юриста представлял некоторых из потерпевших в ЕСПЧ. Он отметил, что все они получили компенсации по десять тысяч евро. В данном случае речь идёт 14-ти участниках акции в центре Москвы 5-ого декабря 2011-ого года, когда люди вышли против фальсификаций на выборах в Госдуму.

Также вчера ЕСПЧ назначил еще 49 тысяч евро компенсации шестерым россиянам, причастным к уличным выступлениям разных лет в столице и в Санкт-Петербурге. От пяти до десяти тысяч евро должны будут выплатить политику Михаилу Шнейдеру, члену ОНК Яне Теплицкой, правозащитнику Льву Пономарёву и другим.

Поводом для компенсаций стали штрафы участникам митингов от 500-от до тысячи рублей и постановления об административных арестах на 15 суток.